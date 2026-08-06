L'Oréal Aktie
|390,45EUR
|3,90EUR
|1,01%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen des Kosmetikkonzerns von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 328 auf 377 Euro angehoben. Es gebe immer mehr Anzeichen dafür, dass ihre Einschätzung, wonach die zugrunde liegende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre in einer Spanne von lediglich 4 bis 4,5 Prozent liege, nicht zutreffe, schrieb Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Denn vor dem Hintergrund eines günstigeren Marktumfelds lägen die Ergebnisse des zweiten Quartals bereits über diesem Bereich./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
377,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
388,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,89%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
390,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,44%
|
Analyst Name::
Molly Wylenzek
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|392,00
|1,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.