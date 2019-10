LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für L'Oreal vor den Quartalszahlen der europäischen Konsumgüterhersteller von 258 auf 256 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum der Branche dürfte sich weiter abgeschwächt haben, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine reduzierten Schätzungen für L'Oreal begründete er mit der wahrscheinlichen Wachstumsabschwächung im Geschäft mit Luxuskosmetik in Asien./ajx/ck



