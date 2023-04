FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 410 Euro belassen. Die Bewertung der Aktien berücksichtige bereits größtenteils das China-Geschäft nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft des Landes und den defensiven Charakter der Papiere des Kosmetikkonzerns, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht L'Oreal aber weiterhin als einen langfristigen strukturellen Gewinner und geht davon aus, dass das Unternehmen bei einer Konjunkturabschwächung in den USA besser abschneiden wird als der Gesamtmarkt./la/edh



