HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 412 auf 402 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Kosmetikherstellers sei im Kurs inzwischen eingepreist, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Markt habe den Glauben an die Geschäfte der Branche in China verloren. Dies sieht der Analyst jedoch anders. Die Fundamentaldaten seien nach wie vor intakt./ajx/tav



