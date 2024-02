HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen für 2023 von 389 auf 436 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ausgehend von einem hohen Niveau verlangsamten sich die Geschäfte des Kosmetikkonzerns, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum des weltweiten Schönheitsmarktes normalisiere sich. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen. Das Kursziel stieg dennoch, da er im Bewertungsmodell nun aufgrund gefallener Renditen an den Anleihemärkten einen niedrigeren Kapitalkostensatz verwendet./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.