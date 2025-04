NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal vor Zahlen zum ersten Quartal von 355 auf 374 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes machte in einer am Montag vorliegenden Studie Risiken für das Marktwachstum aus. Dem Kosmetikkonzern dürfte es schwergefallen sein, zum Jahresauftakt um mehr als ein Prozent gewachsen zu sein./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2025 / 18:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2025 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.