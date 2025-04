NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Hold" belassen. Der Online-Einzelhandelstracker für den chinesischen Kosmetikmarkt zeige für den März eine Wachstumsverlangsamung gegenüber dem Februar, was aber eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr sei, schrieb Analyst David Hayes in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Sowohl die beiden großen internationalen Akteure L'Oreal und Estee Lauder als auch der lokale Marktführer Proya hätten eine unterdurchschnittliche Entwicklung gezeigt, was darauf hindeute, dass kleinere Wettbewerber weitere Marktanteile erobert hätten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 11:35 / ET





