NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Branchendaten aus China auf "Hold" mit einem Kursziel von 374 Euro belassen. Schönheitsprodukte hätten demnach im März um 1,1 Prozent zugelegt auf Jahressicht, schrieb Analyst David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit blieben sie deutlich hinter dem Anstieg aller Konsumgüter von 5,9 Prozent zurück. Vor allem stationäre Käufe von Schönheitsartikeln dürften zurückgegangen sein, denn das Online-Geschäft habe im März um 9 Prozent zugelegt./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 02:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 02:21 / ET



