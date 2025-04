NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 374 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft sei unter anderem wegen Vorab-Auslieferungen vor der IT-Systemumstellung in China besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sprach er von einem erfreulichen Zwischenbericht des Kosmetikherstellers, insbesondere, nachdem Konkurrent LVMH mit seinen Umsatzzahlen Sorgen auch mit Blick auf L'Oreal ausgelöst habe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 15:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 15:29 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.