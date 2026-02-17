L'Oréal Aktie
|389,75EUR
|3,70EUR
|0,96%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oreal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern verfüge über starke Innovationen und anorganisches Wachstum als Wachstumstreiber, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe zwar unter den Erwartungen gelegen, was aber auch an Belastungen im Reiseeinzelhandel gelegen habe. Dies sollte sich nicht fortsetzen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:49 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Kaufen
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
392,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
389,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|16:03
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|09:02
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|16.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|390,65
|1,19%
