L'Oréal Aktie

374,40EUR 10,35EUR 2,84%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 15:49:16

LOréal Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 440 auf 445 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kosmetikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag. Es sei keine Konsumschwäche erkennbar. Die Franzosen profitierten von einer starken Marktposition. Die Innovationsstärke sowie weitere Zukäufe sollten zu zusätzlichem Wachstum beitragen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Kaufen
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
374,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
374,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten