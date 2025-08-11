L'Oréal Aktie

382,05EUR -2,75EUR -0,71%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

11.08.2025 11:27:59

LOréal Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
383,30 € 		Abst. Kursziel*:
6,97%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
382,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen

11:27 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:30 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
31.07.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
31.07.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 383,60 -0,31% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Aktuelle Aktienanalysen

11:41 Unilever Outperform Bernstein Research
11:39 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
11:32 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:27 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:17 Danone Market-Perform Bernstein Research
11:13 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:11 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
10:41 Bayer Kaufen DZ BANK
10:25 Merck Buy Deutsche Bank AG
10:24 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
10:23 RTL Hold Deutsche Bank AG
10:23 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10:22 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:07 Givaudan Underperform Jefferies & Company Inc.
10:07 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:07 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
10:07 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Jungheinrich Buy Baader Bank
09:31 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09:18 Merck Buy UBS AG
09:18 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:17 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:17 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:51 RTL Hold Warburg Research
08:51 Symrise Buy Warburg Research
08:50 thyssenkrupp Buy Baader Bank
08:49 Salzgitter Buy Baader Bank
08:48 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
08:35 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
08:33 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
08:30 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
08:28 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:28 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:09 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
08:07 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
07:55 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:54 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
07:52 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
07:52 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
07:51 Hermès Outperform RBC Capital Markets
07:51 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:51 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:50 adidas Outperform RBC Capital Markets
07:33 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
07:32 TotalEnergies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
