L'Oréal Aktie
|382,05EUR
|-2,75EUR
|-0,71%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
383,30 €
|
Abst. Kursziel*:
6,97%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
382,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|383,60
|-0,31%
