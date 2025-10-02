L'Oréal Aktie

370,05EUR -0,45EUR -0,12%
L'Oréal

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

02.10.2025 08:07:13

LOréal Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Callum Elliott nahm am Mittwoch den Geschäftsbereich Professional Products für Friseurprodukte unter die Lupe, der noch komplexer zu beurteilen sei als der Apothekenbereich Dermatological Beauty und die einigermaßen selbsterklärenden Sparten Consumer und Luxusprodukte. Am Markt für professionelle Haarpflegeprodukte winke stetiges Wachstum./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
368,20 € 		Abst. Kursziel*:
11,35%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
370,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

