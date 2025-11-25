L'Oréal Aktie
|368,15EUR
|2,95EUR
|0,81%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
366,05 €
|
Abst. Kursziel*:
12,01%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
368,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,37%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
|
17.11.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.25
|L'Oreal-Aktie unter Druck: Wachstumabeschleunigung im dritten Quartal beschleunigt (finanzen.at)
|
22.10.25
|ROUNDUP: L'Oreal enttäuscht im dritten Quartal - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
21.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX)
|
21.10.25