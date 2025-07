ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Guillaume Delmas geht davon aus, dass die Franzosen sich im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt etwas verbessert haben. Das Wachstum des Kosmetikkonzerns aus eigener Kraft dürfte auf bereinigter Basis bei 3,9 Prozent gelegen haben, nachdem man im ersten Quartal um 2,6 Prozent gewachsen sei, schrieb er am Dienstag in seinem Ausblick. Das Ausmaß einer Beschleunigung im zweiten Halbjahr sei allerdings aktuell unklar./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.