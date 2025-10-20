L'Oréal Aktie

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

20.10.2025

LOréal Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Kering im Bereich Luxus-Schönheit und Wellness mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Im Rahmen der Vereinbarungen erwerbe L'Oreal unter anderem die Parfummarke Creed, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Analystin sprach insgesamt von einer entscheidenden Transaktion, um die führende Position von L'Oreal im globalen Parfüm- und Nischensegment zu stärken. Sie sei mit insgesamt vier Milliarden Euro auch die bisher größte in der Unternehmensgeschichte von L'Oreal./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
393,30 € 		Abst. Kursziel*:
-11,01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
393,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,14%
Analyst Name::
Analyst Name: Celine Pannuti
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

