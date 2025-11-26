L'Oréal Aktie

372,75EUR 4,65EUR 1,26%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

26.11.2025 08:12:12

LOréal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung des Kosmetikkonzerns habe sich der Präsident des Geschäftsbereichs Luxe sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen für das Unternehmen erschienen dadurch gut untermauert, und bei Luxe gebe es womöglich Luft nach oben./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
367,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
365,25 € 		Abst. Kursziel*:
0,48%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
372,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,54%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

