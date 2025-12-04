L'Oréal Aktie

371,05EUR 0,05EUR 0,01%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 13:41:26

LOréal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Der letzte Tag der Veranstaltung sei dem US-Geschäft gewidmet gewesen, wo die Aussichten für den Kosmetikkonzern sowohl kurz- als auch mittelfristig stark seien, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. L'Oreal als einer der Marktführer in den USA habe sich klar dazu bekannt, sich weiterhin besser als der Markt entwickeln zu wollen./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
367,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
369,90 € 		Abst. Kursziel*:
-0,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
371,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten