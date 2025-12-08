L'Oréal Aktie

364,35EUR -7,75EUR -2,08%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 15:11:07

LOréal Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal angesichts einer aufgestockten Beteiligung an Galderma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Dieser Schritt belege das wachsende Interesse des Kosmetikkonzerns am Markt für Hautästhetik, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tür für die Steigerung des Anteils bleibe weiterhin offen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
363,40 € 		Abst. Kursziel*:
0,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
364,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,18%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten