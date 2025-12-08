NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal angesichts einer aufgestockten Beteiligung an Galderma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Dieser Schritt belege das wachsende Interesse des Kosmetikkonzerns am Markt für Hautästhetik, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tür für die Steigerung des Anteils bleibe weiterhin offen./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.