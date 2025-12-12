L'Oréal Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Zwar lasse sich die Entwicklung nur schwer vorhersagen, doch ließen erste ermutigende Signale aus dem Weihnachtsgeschäft in Kombination mit der Creed-Übernahme und der zuletzt überdurchschnittlichen Entwicklung im Parfümgeschäft auch für das Jahr 2026 Gutes erwarten. Dies schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach einem Gespräch mit dem Düftechef des Kosmetikkonzerns./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
