L'Oréal Aktie
|371,70EUR
|4,20EUR
|1,14%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
13.02.2026 11:18:47
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Körperpflegekonzerns zum vierten Quartal seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Die Aussichten für 2026 seien nicht gerade viel besser./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
374,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
371,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: L'Oreal nach Zahlen unter Druck (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro (dpa-AFX)
|
09.02.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch' (dpa-AFX)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|371,70
|1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.02.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital