L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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23.04.2026 11:34:26

LOréal Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem ermutigenden ersten Quartal, mit dem der Kosmetikhersteller die Erwartungen übertroffen habe. 2026 lasse sich nun besser vorhersehen./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
370,90 € 		Abst. Kursziel*:
-1,59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
374,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,51%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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