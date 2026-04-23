NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem ermutigenden ersten Quartal, mit dem der Kosmetikhersteller die Erwartungen übertroffen habe. 2026 lasse sich nun besser vorhersehen./rob/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / BST



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