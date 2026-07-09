NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Eine exklusive, auf fünf Jahre angelegte Lizenzvereinbarung des Kosmetikkonzerns mit der Kering-Tochter Gucci solle bereits im Juli 2027 in Kraft treten, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend. Das wäre ein Jahr früher als zunächst geplant. Sie geht ab 2028 von einem Ergebnisbeitrag von ein bis zwei Prozent durch die Vereinbarung aus./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.