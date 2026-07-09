L'Oréal Aktie

379,50EUR -3,00EUR -0,78%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 06:54:16

LOréal Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Eine exklusive, auf fünf Jahre angelegte Lizenzvereinbarung des Kosmetikkonzerns mit der Kering-Tochter Gucci solle bereits im Juli 2027 in Kraft treten, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend. Das wäre ein Jahr früher als zunächst geplant. Sie geht ab 2028 von einem Ergebnisbeitrag von ein bis zwei Prozent durch die Vereinbarung aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
383,50 € 		Abst. Kursziel*:
-4,82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
379,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,82%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten