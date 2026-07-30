NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen bereinigte Umsatzwachstum habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn je Aktie hingegen leicht darunter gelegen./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST





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