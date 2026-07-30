L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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30.07.2026 12:46:06

LOréal Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen bereinigte Umsatzwachstum habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn je Aktie hingegen leicht darunter gelegen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
394,35 € 		Abst. Kursziel*:
-7,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
394,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,40%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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