NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan ist zuversichtlich für die anstehenden Quartalszahlen von L'Oreal und hat der Aktie daher den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Das Kursziel erhöhte Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von 350 auf 370 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Neutral". Sie geht von einem starken Jahresstart sowie einem optimistischen Ausblick des Kosmetikkonzerns aus, was zu steigenden Konsensschätzungen für den Umsatz führen sollte. Selbst hob sie ihre Schätzungen für das diesjährige vergleichbare Umsatzwachstum und in geringerem Ausmaß für das Ergebnis (EPS) an. Andere Konsumgüterhersteller böten allerdings Gewinnwachstum in Kombination mit einer günstigeren Bewertung, heißt es zum beibehaltenen Anlagevotum./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:15 / GMT





