ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte für das erste Quartal ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 8,1 Prozent ausweisen, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege er über der Konsensschätzung von sieben Prozent./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 15:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.