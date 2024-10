ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Mit Blick auf die Kosmetikbranche wies Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf hin, dass der Kosmetik- und Parfumkonzern Coty im ersten Geschäftsquartal mit dem Umsatzausblick unter seiner bisherigen Annahme geblieben sei. Das US-Unternehmen habe angemerkt, dass sich das Wachstum vor allem auf dem US-Markt in der zweiten Hälfte des jüngsten Geschäftsquartals abgeschwächt habe./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 07:14 / GMT



