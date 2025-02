ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Fachkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe sich auf die mittelfristigen Wachstumschancen konzentriert und die höhere Innovationsrate in diesem Jahr hervorgehoben, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz erlaube den Franzosen eine erhebliche Beschleunigung der Forschung. So könnten Moleküle jetzt viel schneller untersucht werden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 15:37 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.