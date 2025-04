ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 367 auf 353 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas verwies in einer am Montagabend vorliegenden Studie auf die Umsatzzahlen zum ersten Quartal von LVMH, die die Erwartungen verfehlt hätten. Dass der Luxusgüterherstellers in seiner Sparte Parfüms & Kosmetik (P&C) die Konsensschätzung nicht erreicht habe, dürfte auch für L'Oreal Negatives bedeuten. Die P&C-Sparte sei eine der Hauptkonkurrenten der Luxussparte von L'Oreal./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 19:04 / GMT





