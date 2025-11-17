L'Oréal Aktie

356,00EUR -2,20EUR -0,61%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
17.11.2025 08:45:45

LOréal Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Erholung des Kosmetikmarktes verlaufe nicht geradlinig, was die Franzosen aber nicht daran hindern sollte, das Umsatzwachstum weiter zu steigern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. L'Oreal verfolge weiter ein dynamisches Produkteinführungs-Programm. Vor allem die Luxussparte sollte in der Hochsaison für einen Schub sorgen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 18:14 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
357,65 € 		Abst. Kursziel*:
14,64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
356,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,17%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

