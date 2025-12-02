L'Oréal Aktie

379,50EUR -0,05EUR -0,01%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 07:38:44

LOréal Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Finanzvorstand Christophe Babule habe die Kapitalmarktveranstaltung des Kosmetikkonzerns in New York mit ermutigenden Aussagen eröffnet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Babule habe eine allmähliche Beschleunigung der Erholung des Marktwachstums bestätigt und sich auch positiv zu den Trends zum "Black Friday" sowie zum "Singles Day" am 11. November geäußert. Der sogenannte "Beauty Stimulus Plan" zur Wachstumsbeschleunigung werde auch 2026 ein entscheidender Faktor bleiben./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 23:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 23:21 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
378,50 € 		Abst. Kursziel*:
8,32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
379,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,04%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten