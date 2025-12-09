L'Oréal Aktie

367,65EUR 1,90EUR 0,52%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

09.12.2025 12:06:59

LOréal Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Bei den Franzosen lobt er dynamische Produkteinführungen, aber auch die insgesamt starke Palette./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
368,00 € 		Abst. Kursziel*:
11,41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
367,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,52%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

