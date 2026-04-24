L'Oréal Aktie

376,00EUR 5,65EUR 1,53%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

23.04.2026 22:11:48

LOréal Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. "Der Beauty-Stimulus-Plan funktioniert", schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum ersten Quartal des Kosmetikkonzerns. Sie geht von einer ungebrochenen Dynamik bei der Einführung neuer Produkte aus./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
374,15 € 		Abst. Kursziel*:
14,93%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
376,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

23.04.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 L'Oréal Kaufen DZ BANK
23.04.26 L'Oréal Overweight Barclays Capital
23.04.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
