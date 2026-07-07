L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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07.07.2026 13:20:26

LOréal Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des "Stimulus-Plans" für das Kosmetikgeschäft zeigten sich zunehmend im Umsatzwachstum und stärkten sein Vertrauen in das beeindruckende Geschäftsmodell, schrieb James Edwardes Jones in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Fähigkeit des Unternehmens, trotz Zukäufen im Gegensatz zur Branche eine Kapitalrendite von über 20 Prozent aufrechtzuerhalten, gebe ihm die Gewissheit, dass die Investoren ihre natürliche Skepsis zurückstellen sollten, falls das Unternehmen tatsächlich versuchen sollte, Galderma zu übernehmen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 18:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
388,60 € 		Abst. Kursziel*:
15,80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
391,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,90%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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