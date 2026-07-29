L'Oréal Aktie
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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Das Ergebnis des ersten Halbjahres sei ordentlich, aber nicht mitreißend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gesamtbild sprach der Experte von einem "souveränen Auftritt" des Kosmetikkonzerns./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
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Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
450,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
382,15 €
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Abst. Kursziel*:
17,75%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
388,55 €
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Abst. Kursziel aktuell:
15,82%
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Analyst Name::
James Edwardes Jones
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KGV*:
-
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