NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Im US-Lebensmittel-, Haushaltswaren- und Körperpflegemarkt habe die Absatzentwicklung zum Jahresstart deutlich nachgelassen und auch bei den Verkaufspreisen stocke es, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Trends erschienen schlecht für Nestle, Henkel, Unilever, und auch bei Reckitt schaue es schwächer aus im ersten Quartal. Derweil erscheine bei Beiersdorf, L'Oreal und Lindt das Wachstum stark./mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:37 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.