LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Nicht zuletzt wegen einer laufenden IT-Umstellung dürfte das Jahr 2026 für den Kosmetikkonzern holprig werden, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Jahresstart dürfte stark gewesen sein, angetrieben vom Geschäft in den USA und Europa./rob/niw/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:18 / GMT



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