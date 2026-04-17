L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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17.04.2026 10:25:18

LOréal Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Nicht zuletzt wegen einer laufenden IT-Umstellung dürfte das Jahr 2026 für den Kosmetikkonzern holprig werden, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Jahresstart dürfte stark gewesen sein, angetrieben vom Geschäft in den USA und Europa./rob/niw/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
349,15 € 		Abst. Kursziel*:
24,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
354,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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