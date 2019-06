NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal vor den Quartalszahlen aus dem europäischen Lebensmittel- und Konsumgütersektor von 230 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Insgesamt dürfte schlechteres Wetter die Umsatzbeschleunigung etwas gebremst haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Kosmetikhersteller L'Oreal sollte aber ein starkes Erlöswachstum beibehalten haben. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen im Sektor zählt L'Oreal zu ihren bevorzugten Werten./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 20:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 00:15 / BST



