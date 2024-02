LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal vor den am 8. Februar erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 453 Euro belassen. Er sei grundsätzlich positiv für die Aktie des Kosmetikherstellers gestimmt und rate zu Positionsaufstockungen, sofern es zu Rücksetzern aufgrund kurzfristiger Bedenken wegen der Überschreitung der Hainan-Lagerbestände komme, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Farbkosmetikmarkt dagegen gebe Anlass zur Sorge./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 14:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 11:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.