NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe nicht gerade großartige Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Analystin Emma Letheren in einer ersten Reaktion am Dienstag. Vor allem der Bereich Dermatological Beauty sei besorgniserregend angesichts der bisher beeindruckenden Dynamik. Dies habe dazu geführt, dass das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal insgesamt leicht unter den Erwartungen geblieben sei./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 12:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 12:43 / EDT





