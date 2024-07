NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal nach Umsatzzahlen für das zweite Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analystin Emma Letheren aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Kosmetikkonzern. Neben den Zahlen trug sie auch Wechselkursveränderungen Rechnung./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 09:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 09:49 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.