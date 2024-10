NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe dieses Mal besonders schwach abgeschnitten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein geringeres Wachstum als das aktuelle hätten die Franzosen zuletzt im dritten Quartal 2020 und damit in den dunkelsten Tagen der Corona-Pandemie gemeldet. Zudem sei es bezeichnend, dass der Ausblick keinen Hinweis darauf enthalte, dass sich L'Oreal weiterhin besser als der Beauty-Markt insgesamt entwickele./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2024 / 12:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2024 / 12:25 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.