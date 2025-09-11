FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern profitiere von Absicherungsgeschäften gegen Wechselkursveränderungen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf längere Sicht könnte der starke Euro das Wachstum allerdings bremsen, da die Hälfte der Produktion in Europa stattfinde, L'Oreal hier aber nur ein Drittel seines Umsatzes mache./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





