L'Oréal Aktie

381,85EUR -1,25EUR -0,33%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.10.2025 13:04:09

LOréal Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Wachstum der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich steuere auf eine schnelle Normalisierung zu, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gegenwind komme auch vom nachlassenden Kreditwachstum in China./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
383,75 € 		Abst. Kursziel*:
-11,40%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
381,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,96%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten