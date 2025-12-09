L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Tom Sykes wies im Zusammenhang mit der Aufstockung des Anteils an Galderma auf zuletzt zurückgegangene Suchmaschinenanfragen nach den Marken der Schweizer hin. Aktuelle Zahlen zeigten zudem gesunkene Importe von Beauty-Produkten in China./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
