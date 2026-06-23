L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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23.06.2026 08:54:09

LOréal Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
372,30 € 		Abst. Kursziel*:
-8,68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
372,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,77%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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