L'Oréal Aktie
|367,65EUR
|-11,80EUR
|-3,11%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das bereinigte Wachstum des Körperpflegekonzerns dürfte sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel auf 6,2 Prozent verlangsamt haben, schrieb Tom Sykes in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
369,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,05%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
367,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,52%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|367,65
|-3,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research