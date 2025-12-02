L'Oréal Aktie

379,50EUR -0,05EUR -0,01%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

02.12.2025 07:39:59

LOréal Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die Aussagen des Kosmetikkonzerns zur Geschäftsdynamik in den USA und China am ersten Tag einer dreitägigen Kapitalmarktveranstaltung in New York dürften ermutigen, schrieb David Hayes in einer Einschätzung vom Montag. Er hält die Konsensschätzung für das organische Umsatzwachstum im laufenden Quartal weiter für niedrig. Entscheidend sei aber, ob die Veranstaltung die hohe Bewertung der Aktie unterstützen könne./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 22:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
337,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
378,50 € 		Abst. Kursziel*:
-10,96%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
379,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,20%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

