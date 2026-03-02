L'Oréal Aktie
|388,20EUR
|-6,65EUR
|-1,68%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 337 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es gebe weitere Anzeichen einer Normalisierung des Wachstums in einem normaleren Umfeld, schrieb David Hayes am Montag in der Nachbetrachtung der jüngsten Bilanz. Die Bewertung hält er aber für ambitioniert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
385,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,14%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
388,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,84%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|389,25
|-1,42%
