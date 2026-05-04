L'Oréal Aktie
|360,75EUR
|-5,70EUR
|-1,56%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 326 auf 323 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes resümierte am Freitag den Quartalsbericht der Franzosen. Er sieht den Konzern weiter "durch eine Zweijahreslinse", um Quartalsschwankungen zu glätten. Auf wirklich vergleichbarer Basis habe das Zweijahreswachstum in den vergangenen Quartalen bei etwa 4,5 Prozent gelegen. Damit liege man zwar mit an der Spitze der Konsumgüterbranche, erfülle aber nicht den Anspruch der aktuellen Aktienbewertung. Mit mehr Dynamik rechnet Hayes aber zunächst nicht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
323,00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
364,85 €
Abst. Kursziel*:
-11,47%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
360,75 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10,46%
Analyst Name::
David Hayes
KGV*:
-
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform' (dpa-AFX)
27.04.26
|Stoxx Europe 50-Titel LOréal-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich LOréal-Anleger freuen (finanzen.at)
27.04.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine LOréal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
24.04.26
Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste
24.04.26
Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer
24.04.26
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab
24.04.26
Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab
23.04.26
|Beauty-Boom: L’Oréal wächst schneller als gedacht - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.04.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|360,60
|-1,60%
